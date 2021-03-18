Ханой, , 10:17 — REGNUM Посол Индонезии Денни Абди вручил верительные грамоты президенту Вьетнама Нгуен Фу Чронгу, сообщает Antara.

Денни Абди передал главе государства приветствие от президента Индонезии Джоко Видодо, а также его приверженность укреплению двусторонних отношений.

Индонезия и Вьетнам поддерживают тесные двусторонние отношения с 30 декабря 1955 года. Что касается экономических отношений, то в 2020 году объем торговли между двумя странами достиг 8,2 млрд долларов США, несмотря на то, что стороны столкнулись с различными проблемами из-за пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, компания PT Saputra Global Harvest из Индонезии и компания MAAIC & MAAH из Нигерии подписали соглашение о плане производства удобрений.

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