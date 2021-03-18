Москва, , 10:15 — REGNUM Альфа-банк начнет выплачивать денежное вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках в случае, если она поможет раскрыть call-центр злоумышленников или поймать работающих там преступников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя кредитного учреждения.

«Участник сможет узнать о том, что его информация помогла поймать мошенника, когда мы свяжемся с ним и попросим пойти в полицию и дать показания для следствия», — сказал представитель банка.

Он уточнил, что такой информацией может быть номер телефона, запись разговора, контакты мошеннических Call-центров и пр. Информацию можно предоставить анонимно до 30 апреля на созданном специальном сайте. Сумма одного вознаграждения составляет 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники в России усложнили схему обмана клиентов банков с целью выманить у них конфиденциальный пароль из СМС. Так, злоумышленники прибегают к повторным телефонным звонкам тем людям, которые в первый раз не попались на их уловки. О новом виде мошенничества сообщил начальник отдела по противодействию мошенничеству IT-компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Ранее о новой схеме телефонного мошенничества предупредили также специалисты Роскачества. По данным организации, теперь злоумышленники не только прибегают к звонкам якобы сотрудников службы безопасности банка, но и таких же выдуманных представителей правоохранительных органов.

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