Сеул, , 10:20 — REGNUM В 2020 году в Южной Корее зафиксировали рекордно низкое количество браков. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году в стране было зарегистрировано 214 тыс. браков, что на 10,7% меньше по сравнению с 2019 годом. Темпы падения оказались самыми большими за последние 49 лет. Тем не менее, показатель продолжает падать на протяжении девяти лет подряд.

Эксперты отмечают, что на сокращение показателя повлияли такие факторы, как сокращение численности населения в возрасте 30−39 лет, изменение взглядов на брак, а также вопрос затрат на жильё и образование. Кроме того, многие пары отложили церемонии бракосочетания в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В прошлом году средний возраст вступления в брак среди мужчин составил 33,2 года, что на 1,4 года больше, чем 10 лет назад. А среди женщин — 30,8 лет, что на 1,9 года больше, чем в 2010 году.

Количество браков с иностранцами сократилось на 35,1%, до 15 тыс. Сокращение показателя связано с ограничениями на въезд из-за пандемии коронавируса.

Между тем, количество разводов сократилось на 3,9%, до 107 тыс. случаев. Известно, что показатель продолжает сокращаться на протяжении трёх лет подряд.