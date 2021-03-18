Брянск, , 11:05 — REGNUM 221 участник долевого строительства жилого дома, расположенного по проспекту Станке Димитрова в Брянске, получит компенсацию от Фонда защиты прав дольщиков. На эти средства они смогут приобрести квартиры у добросовестного застройщика, сообщил на своей странице в социальной сети губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Проблемный дом был включён в перечень объектов, рассматриваемых Фондом защиты прав дольщиков. Компенсацию по рыночной стоимости получит 221 участник долевого строительства.

«Ближайшие выплаты уже назначены на конец марта. Люди смогут вложить эти средства в покупку квартиры у добросовестного застройщика. Ближайшие выплаты уже назначены на конец марта. Я лично встречался с обманутыми дольщиками и обещал сделать всё возможное, чтобы помочь в восстановлении их прав. Были подготовлены все необходимые документы, но ситуация осложнялась тем, что шли судебные разбирательства по включению в реестр требований некоторых собственников, и Фонд не мог вынести решение в 2020 году», — написал губернатор.

Кроме Брянской области права пострадавших дольщиков будут восстановлены ещё в пяти субъектах России.