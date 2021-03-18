Брянск, 18 марта 2021, 11:05 — REGNUM 221 участник долевого строительства жилого дома, расположенного по проспекту Станке Димитрова в Брянске, получит компенсацию от Фонда защиты прав дольщиков. На эти средства они смогут приобрести квартиры у добросовестного застройщика, сообщил на своей странице в социальной сети губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Проблемный дом был включён в перечень объектов, рассматриваемых Фондом защиты прав дольщиков. Компенсацию по рыночной стоимости получит 221 участник долевого строительства.
Кроме Брянской области права пострадавших дольщиков будут восстановлены ещё в пяти субъектах России.