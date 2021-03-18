Пекин, , 10:16 — REGNUM Китайский автопроизводитель Chery приступил к дорожным испытаниям подзаряжаемого гибрида Tiggo 8 Plus. Об этом сообщается на сайте издания Autohome.

Подзаряжаемый гибрид Tiggo 8 Plus Autohome

Стоит отметить, что плагин-гибридную версию Tiggo 8 Plus компания Chery анонсировала в прошлом месяце. Теперь же появились первые фотографии модели, подключённой к зарядной станции.

Всего Chery планирует выпускать в год порядка 75 тыс. гибридных автомобилей. В России бензиновая версия обновлённого Tiggo 8 Plus (Pro) была представлена в марте нынешнего года. Здесь кроссовер продаётся с двухлитровой турбированной «четверкой» максимальной мощностью 170 «лошадей». Также в линейке силовых агрегатов модели есть 1,6-литровый наддувной мотор Acteco производительностью 186 л. с.

Что же касается гибридной версии Tiggo 8 Plus, то ожидается, что такой кроссовер будет весьма экономичным — на 100 км он будет расходовать всего 1,3 литра топлива.

Ранее стало известно, что компания Chery планирует представить в третьем квартале 2021 года на российском рынке рестайлинговую версию Chery Tiggo 7 Pro, а также начать продажи в РФ рестайлинговой модели Tiggo 4 Pro.

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