Черкесск, , 10:12 — REGNUM В Карачаево-Черкесии побывали в зимний сезон 2020/2021 года более 750 тыс. туристов. По сравнению с прошлым горнолыжным сезоном рост турпотока составил около 20%, сообщил первый замминистра туризма, курортов и молодежной политики региона Артем Овчинников.

По его словам, высокая активность туристов объясняется не только закрытием границ из-за пандемии коронавируса, но и повышением качества сервиса, развитием инфраструктуры курортов.

«За декабрь прошлого года и январь-февраль этого года всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз» посетили 400 тыс. человек, а курорт «Домбай» — 350 тыс. туристов», — цитирует Овчинникова «Интерфакс».

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