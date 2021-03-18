Ростов-на-Дону, , 10:11 — REGNUM Ростовские автотранспортные предприятия продолжают испытывать кадровый дефицит. В настоящее время в областном центре не хватает около тысячи водителей, сообщил директор городского транспорта Христофор Ермашов.

По его словам, в Ростове-на-Дону из 2 278 вакансий занято 1 356 мест. Вопрос кадрового дефицита власти пытаются решить совместно с центром занятости населения. В 2020 году обучение по специальности «Водитель категории «D» прошли 22 человека. Кроме того, на базе муниципального унитарного предприятия «Ростовская транспортная компания» открыты учебные курсы для водителей трамваев и троллейбусов.

В настоящее время маршрутная сеть Ростова-на-Дону состоит из 105 автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов.

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