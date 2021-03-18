Тбилиси, , 10:15 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 23 747 исследований на SARS-CoV-2 выявили 369 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 18 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 276 436 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 269 384 победили инфекцию, в том числе 378 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3674 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе девять скончались в течение последних суток. В стационаре проходят лечение 1412 пациентов, в оборудованных гостиницах — 154. На карантине находятся 213 человек.

Согласно официальным данным на 17 марта, в Грузии в результате 27 167 исследований выявили 382 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 313 человек.

Напомним, в Грузии с 15 марта идёт массовая вакцинация препаратом от AstraZeneca. В первую очередь вакцину предлагают медицинским работникам. По последним данным, на вакцинацию записались 5350 медиков. Из них первую дозу препарата получили 2719 человек.

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