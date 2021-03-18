Чебоксары, , 10:09 — REGNUM В Чебоксарах возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества: горожанин после общения с аферистами остался без 6 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

В полиции сообщили, что жертвой стал 58-летний чебоксарец. Он сообщил правоохранителям о том, что ему позвонил якобы сотрудник банка и убедил в том, что недобросовестные банковские служащие хотят незаконно оформить на него кредит.

В ведомстве отмечают, что доверчивый горожанин перевёл сбережения на «безопасный счёт», предварительно оформив несколько займов. По данным полиции, за шесть дней пострадавший перечислил аферистами порядка 6 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии трёх жителей Санкт-Петербурга подозревают в серии мошенничеств. Пострадавшими проходят 13 человек, но правоохранители полагают, что их станет больше. Следствие считает, что члены преступной группы предлагали приобрести телефоны известных марок по низкой цене, но затем присылали либо старые смартфоны, либо других моделей.

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