Уфа, , 10:18 — REGNUM Башкирия полностью готова к проведению Всероссийской переписи населения, которую намерены провести во второй половине текущего года. Об этом 18 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в правительстве региона, в котором принял участие руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков.

«Наша республика полностью готова к проведению этого масштабного события. Создана вся необходимая нормативная правовая база, сформирован внушительный штат специалистов — почти 10 тысяч переписчиков», — передает слова Хабирова пресс-служба ведомства.

Он также отметил, что в республике идет разъяснительная работа с жителями, которым сообщают о важности и необходимости переписи населения. Ведь перепись проводится для адресной и эффективной реализации социальной политики, отметил Хабиров.

Глава Федеральной службы государственной статистики сообщил, что в Башкирии наблюдается очень высокий уровень готовности к проведению Всероссийской переписи населения.

«Её результаты дадут очень интересную информацию для актуализации стратегии развития региона», — передает слова Малкова пресс-служба республиканского правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии вступил в силу закон, упрощающий проведение переписи населения.