Москва, , 10:09 — REGNUM Законопроект о штрафах для работающих с нарушениями экскурсоводов, гидов, переводчиков и инструкторов внесли в Госдуму депутаты во главе с Борисом Пайкиным (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

Так, оказание услуг гида, экскурсовода или переводчика без аттестата предлагается наказывать штрафов в размере до 30 тыс. рублей.

Оказание услуг инструктора-проводника лицом, не прошедшим аттестацию по соответствующему виду туристского маршрута и категориям их сложности и не имеющим соответствующего аттестата, предлагается наказывать штрафом в размере до 50 тыс. рублей.

На март намечено второе чтение законопроекта, предусматривающего аттестацию для экскурсоводов, гидов и инструкторов как необходимое условие профессиональной деятельности, напомнил Пайкин.

Кроме того, он обратил внимание на данные Ассоциации туроператоров и отельеров России, согласно которым лишь 15% туристов из Китая пользуются услугами экскурсионных бюро. Принятие законов поможет туристической отрасли обелить рынок, уверен парламентарий.

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