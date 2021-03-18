Ташкент, , 10:08 — REGNUM Компания «Узбекистанские железные дороги» организовала отправку двух поездов для возвращения граждан Узбекистана из России, сообщили в пресс-службе железнодорожной компании.

19 марта из города Волжский Волгоградской области в Ташкент отбудет поезд №483. Специальный поезд №476 отправится из Ташкента в Москву 22 марта. Пассажиры могут приобрести билеты в электронном виде на сайте компании.

Отметим, границы между Россией и Узбекистаном закрыты из-за пандемии коронавируса. В 2020 году трудовые мигранты из Узбекистана не могли добраться домой — на границе России с Казахстаном возникали стихийные лагеря. Вывести граждан республики удалось за счет организации спецпоездов и авиарейсов.

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