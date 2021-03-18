Красноярск, , 10:08 — REGNUM Ученые Красноярского научного центра СО РАН и Сибирского федерального университета (СФУ) создали набор диагностики острых лейкозов. Как сообщили ИА REGNUM 18 марта в агентстве развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края, он определяет до 18 мутаций в стволовых клетках крови.

Краевые учёные получили госзаказ от Минздрава РФ на развитие технологии и проведение клинических исследований среди пациентов из разных регионов России.

По словам куратора проекта, учёного Игоря Ольховского, работа проводится в сотрудничестве с врачами краевой больницы и Красноярского перинатального центра. Также задействованы сотрудники Национального медицинского центра гематологии Минздрава РФ.

«Мы надеемся, что в следующем году наши наборы получат регистрационное удостоверение, допускающее их официальное использование в медицине», — отметил Ольховский.

Как отметила магистрант Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Ксения Табакова, врач-гематолог благодаря оперативно выполненному анализу получает полную оценку генетического портрета опухолевой клетки. Диагноз подтверждается в первые дни, поэтому курс лечения можно назначить оперативно.

Пилотное тестирование набора состоялось в рамках конкурса «Умник» Фонда содействия инновациям. В ходе работы над проектом модернизирован набор реагентов, расширено количество обнаруживаемых генетических нарушений, характерных для острых лейкозов.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые Магаданской области изобрели регистратор спектра микровибраций головного мозга, предназначенный для анализа функционального состояния организма.

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