Барнаул, , 10:08 — REGNUM Алтайское отделение «Справедливой России» после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России» покинула одна из самых заметных медийных персон — депутат Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) Владислав Вакаев. Информацию об уходе он разместил сегодня, 18 марта, в своём телеграм-канале.

«Непосредственным поводом для этого стало объединение трех партий. Теперь это не та организация, в которую вступал и список которой возглавлял на выборах в АКЗС в 2016 году. Поэтому у меня есть моральные основания не присоединяться к этому проекту», — пояснил Вакаев.

По его словам, если копать глубже, то причины ухода можно обозначить одной фразой: разное понимание сути и смысла политики.

«Для меня политика — это не подковерные интриги и склоки, а реальная работа по решению проблем, волнующих людей», — отметил Вакаев. К

Комментируя данное событие корреспонденту ИА REGNUM, алтайский политтехнолог Антон Понкрашёв отметил, что уход Вакаева, главного действующего лица партии, который долгое время возглавлял её исполком, сигнализирует о проблемах внутри самого регионального отделения и проблемах, с которыми столкнутся справедливоросы на предстоящей избирательной кампании.

«И я думаю, что главная проблемная точка у партии не в потере людей, а в том, что они сами не до конца понимают, куда им идти. Идеологическое наполнение сейчас отсутствует полностью, чтобы нам ни говорили отдельные представители партии. Объединение с партиями, которые идеологически абсолютно не близки эсерам, стало скорее триггером», — подчеркнул политтехнолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Антон Понкрашёв отмечал, что от объединения «Справедливая Россия — За правду» региональное отделение партии эсеров в Алтайском крае только проиграет.

«Объединение с бывшими НОДовцами, которые в своё время требовали выгнать из правительства РФ ставленников США и проводили прочие ультраправые акции, голосов не добавит», — отмечал Антон Понкрашёв.

Читайте также: Политтехнолог заинтересовался условиями объединения СР с другими партиями