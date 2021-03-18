Лондон, , 10:29 — REGNUM Кислый привкус во рту может указывать на приближение сердечного приступа. Так считают британские медики, сообщает издание Express.

Врачи полагают, что другие признаки опасного состояния — это несварение желудка без отрыжки и изжоги, тошнота или рвота, бессонница и усталость, а также потливость без видимой причины.

Такие симптомы могут возникнуть внезапно или сохраняться несколько дней. Стоит следить за их появлением и обращаться к врачу.

Сердечный приступ — это тяжелое патологическое состояние, связанное с остро возникающим недостатком кровоснабжения сердечной мышцы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкий врач-кардиолог предупредил, что о приближении сердечного приступа говорят ощущение сдавленности в груди; боль, отдающая в шею и левую руку, а также одышка и тревожность.

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