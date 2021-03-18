Горно-Алтайск, , 10:06 — REGNUM Оборот розничной торговли в Республике Алтай за первые два месяца 2021 года составил 4,5 млрд рублей. Это на 0,7% меньше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата.

«Крупные и средние организации обеспечили более половины (53,2%) оборота розничной торговли Республики Алтай, субъекты малого предпринимательства — 45,9%. Объёмы продаж на рынках и ярмарках составили 0,9% оборота розничной торговли», — отметили в службе статистики.

Оборот заведений общепита снизился гораздо заметнее — 145 млн рублей или лишь 87,6% по отношению к январю-февралю 2020 года в сопоставимых ценах. Из них на долю крупных предприятий пришлось 51,5%, на субъекты малого предпринимательства — 48,5%.

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