Симферополь, , 10:23 — REGNUM Позиция Турции, которая не признает российский статус полуострова Крым, является недопустимой. Такое мнение 18 марта высказал постпред Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

«С Турцией у нас настолько широкие и плодотворные отношения на федеральном уровне, что вызывающе вести себя в отношении столь чувствительной темы, какой является принадлежность Крыма к России, на мой взгляд, недопустимо. Сидеть между двумя стульями не получится и в скором времени придется определяться», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Мурадов отметил, что, по его мнению, на сегодняшний день имеется объективная потребность для того, чтобы запустить морскую паромную линию между Турцией и Крымом.

«К нам поступает огромное количество сигналов от турецкого бизнеса с желанием работать в регионе. Турецкие бизнесмены уже реально активно работают в Крыму, но вынуждены прикрывать себя различного рода прослойками и дочерними компаниями. К сожалению, это экономическая и политическая необходимость», — добавил вице-премьер правительства региона.

Кроме этого, он указал на то, что на территории Турции проживает большая диаспора крымских татар.

«Мы будем держать в поле нашего внимания, как соблюдаются их языковые и образовательные права, возможности автономного управления в регионах компактного проживания. В общем, с Турцией у нас много тем, которые мы должны координировать в дружеском духе и решать с учетом исторических связей», — уточнил Мурадов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Крыма направят официальное обращение в Организацию Объединённых Наций (ООН) из-за водной блокады, устроенной Украиной.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.