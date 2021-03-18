Москва, , 10:02 — REGNUM Чтобы приготовить полезный для здоровья молочный коктейль, нужно брать только натуральные продукты и не использовать порошковые ингредиенты, с красителями, ароматизаторами и усилителями вкуса. Такие рекомендации дали в Роспотребнадзоре.

Лучше всего готовить диетический коктейль из обезжиренных молочных продуктов или кефира, не добавляя калорийных наполнителей — сахара, сиропов, карамели, шоколада, мороженного и т. д.

В полезный для здоровья коктейль могут быть включены свежие или замороженные фрукты, авокадо, ягоды, полезные крупы или мёд. · Для получения пенки перед приготовлением молоко нужно немного подморозить.

Как сообщало ИА REGNUM, Росстандарт разрабатывает новый ГОСТ, согласно которому в сырье и готовой молочной продукции полностью запрещены антибиотики.

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