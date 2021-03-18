Москва, 18 марта, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Для приготовления полезного для здоровья молочного коктейля, нужно брать только натуральные продукты и не использовать порошковые ингредиенты, с красителями и усилителями вкуса, сообщили 18 марта в пресс-службе Роспотребнадзора.

Цитата из м/ф «Кто пасётся на лугу». Реж. Галина Баринова. 1973. СССР Пейте дети молоко — будете здоровы!

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Лучше всего готовить диетический коктейль из обезжиренных молочных продуктов или кефира, не добавляя калорийных наполнителей — сахара, сиропов, карамели, шоколада, мороженного и т. д.

В полезный для здоровья коктейль могут быть включены только свежие или замороженные фрукты, авокадо, ягоды, полезные крупы, мёд. · Для получения пенки перед приготовлением молоко нужно немного подморозить.

Как сообщало ИА REGNUM, Росстандарт разрабатывает новый ГОСТ, согласно которому в сырье и готовой молочной продукции полностью запрещены антибиотики.

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