Сухум, 18 марта, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Представители государственной компании «Абхазская железная дорога» (АЖД) на встрече с руководством ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) обсудили проекты, которые должны увеличить пассажиропоток между Абхазией и Россией. Об этом 17 марта сообщает агентство «Апсныпресс».

Илья Савченко ИА Красная Весна Новый Афон. Абхазия

Абхазская делегация представила на встрече проект «Абхазский круиз» — поезд, который будет выезжать из Сочи, следовать по популярным туристическим маршрутам и останавливаться разных городах.

«Пассажиры поезда проведут по одному дню в Гагре, Новом Афоне и Сухуме. Ночевать же они будут в поезде. Туристам будут предложены интересные экскурсионные маршруты по достопримечательным местам Абхазии», — рассказал журналистам помощник гендиректора АЖД Октай Хазириши.

По его словам, проектом, который может стать альтернативой экскурсионным автобусам, заинтересовались в РЖД. Но есть еще технические вопросы, которые будет необходимо решить.

Стоит отметить, что Абхазию в 2020 году посетили более 600 тыс. туристов из России.