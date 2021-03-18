Екатеринбург, , 10:21 — REGNUM Несколько центральных улиц Екатеринбурга затопило в результате аварии на сетях. Об этом заявили журналистам в пресс-службе МУП «Водоканал».

Вода залила улицы 8 марта, Радищева и ряд других. Утечка возникла в районе улиц 8 марта — Куйбышева. Направлена аварийная бригада для устранения аварии.

Устанавливаются причины инцидента.

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