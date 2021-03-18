Вашингтон, , 10:00 — REGNUM Сотрудники московского представительства управления по борьбе с наркотиками США (DEA) продолжат сотрудничество и будут развивать взаимодействие с коллегами из России в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Об этом 18 марта заявил представитель DEA.

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Он подчеркнул, что с российскими коллегами офис DEA в Москве «построил хорошие рабочие отношения»

«Московский офис DEA будет продолжать развивать эти отношения для выявления, пресечения и ликвидации организаций, занимающихся оборотом наркотиков», — заявил в беседе с ТАСС представитель управления.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2020 года на территории России сотрудники Федеральной службы безопасности страны совместно с управлением по борьбе с наркотиками минюста США завершили крупную спецоперацию по борьбе с наркотрафиком, которая проводилась в несколько этапов. В результате из незаконного оборона было изъято не менее 330 кг кокаина, который поставлялся из Южной Америки.

Известно, что поставки кокаина из Южной Америки проводились как в Россию, так и в другие страны Европы. Сумма дохода преступников могла составить 1 млрд рублей. В отношении участников трансграничной наркогруппировки возбуждены уголовные дела, фигурантов заключили под стражу.