Махачкала, 18 марта 2021, 09:58 — REGNUM В Дагестане обнаружено более 40 мертвых краснокнижных пеликанов. Тушки птиц обнаружили на Каспии сотрудники берегового патруля Каспийского природоохранного центра.
По словам генерального директора цента Заура Гапизова, местом падежа большого количества кудрявых пеликанов стало устье канала Старый Бахтемир, в десяти километрах от посёлка Красный Рыбак в Кизлярском районе. По данному факту организована проверка.
Напомним, ранее в Дагестане был установлен факт массового мора диких уток, лебедей и других птиц в заливе «Муравейник». На побережье Каспия было обнаружено более 300 птиц. По данному факту проводится проверка, в том числе прокуратурой региона. Устанавливается причина гибели птиц, отобран материал для анализа. Его направили в Москву для изучения.
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