Москва, , 09:58 — REGNUM Мошенники усовершенствовали классическую схему обмана жителей России с отправкой им электронных писем и обещанием финансовой выгоды, сообщает РИА Новости.

Так, мошенники называют себя представителями лотерейных организаций, предлагая жертве бесплатный билет. «Выигрыш» должен поступить на карту, данные которой нужно указать на мошенническом сайте.

Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, лотерейные организации рекомендуют проверять, с каких номеров и адресов приходят сообщения о выигрышах. При этом письма с сомнительных адресов нужно игнорировать.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники в России усложнили схему обмана клиентов банков с целью выманить у них конфиденциальный пароль из СМС. Так, злоумышленники прибегают к повторным телефонным звонкам тем людям, которые в первый раз не попались на их уловки. О новом виде мошенничества сообщил начальник отдела по противодействию мошенничеству IT-компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.