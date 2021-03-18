Турочакский район, Алтай, , 09:57 — REGNUM В Республике Алтай правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадали пять человек, в том числе семилетний ребёнок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла днём 17 марта в селе Турочак.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-21 213 пытался обогнать впереди едущую машину, не убедившись в безопасности манёвра. Выехав на встречную полосу он врезался в Honda CRV под управлением барнаульца.

В результате в районную больницу госпитализировали двух пассажиров Лады — местную жительницу 1989 года рождения и её семилетнего ребёнка, а также пассажира иномарки. Водителям обоих автомобилей госпитализация не потребовалась. Как отмечается, оба в момент ДТП были трезвые.

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