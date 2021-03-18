Пекин, , 10:01 — REGNUM Разработчики TikTok планируют добавить в свой сервис функцию группового обмена сообщениями. Об этом 17 марта сообщило издание Reuters.

По данным издания, новая функция должна появиться в 2021 году. Она поможет платформе TikTok дольше удерживать своих пользователей в приложении, благодаря чему сервис станет прямым конкурентом популярным соцсетям — даже таким как Facebook.

ИА REGNUM напоминает, что TikTok — это сервис для создания и просмотра коротких видеороликов, принадлежащий пекинской компании ByteDance. В приложении зарегистрировано более одного миллиарда пользователей из 150 стран.

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