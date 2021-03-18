Москва, , 09:56 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение Росавиации о техническом оснащении аэропорта Горно-Алтайска. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что до 5 апреля в агентство должны «разобраться с оснащением аэропорта Горно-Алтайска специальной техникой, которая позволит использовать его даже при плохих метеоусловиях».

Кроме того, к этому же сроку Ростуризму и Минфину нужно доложить о приоритетных туристических направлениях, по которым операторам, работающим в этой сфере, будут возмещать часть расходов по чартерным программам. В правительстве ожидают, что эти меры позволят снизить стоимость туристических услуг.

Данное поручения даны по итогам рабочей поездки главы правительства в Горный Алтай.