Женева, Швейцария, , 10:00 — REGNUM По сравнению с 2020 годом рост мировой экономики в нынешнем году может составить 4,7%. Такой прогноз дается в обнародованном 18 марта в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

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«Мировая экономика, как ожидается, вырастет в этом году на 4,7%», — говорится в тексте доклада. Также его авторы напоминают, что данный прогноз на 2021 год больше прогноза, который был дан в сентябре 2020 года (4,3%).

Кроме того, уточняется, что такой рост, по мнению исследователей, обусловлен «более сильным восстановлением» экономики в США, где наблюдается «прогресс в применении вакцин (от COVID-19)», а также стало известно о мерах стимулирования экономики в объеме $1,9 трлн.

При этом, как считают эксперты, по окончании текущего года мировая экономика недополучит $10 трлн, которые могли бы быть ею получены в случае сохранения тенденций роста, которые в ней наблюдались до пандемии.

Помимо того, исследователи указывают на сохранившуюся в мире «слабость многостороннего сотрудничества», а также нежелание «заниматься проблемами неравенства», из-за чего перспективы успешного развития выглядят хуже.

«Без смены курса несбалансированное восстановление, уязвимость к новым потрясениям и отсутствие безопасности станут для многих новой нормальностью», — добавляется в докладе.

Отметим, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 121 212 956.