Оттава, , 09:59 — REGNUM Финальный отчёт Ирана о катастрофе самолёта «Международных авиалиний Украины» не отвечает на важные вопросы о причинах катастрофы. Об этом заявили министр иностранных дел Канады Марк Гарно и министр транспорта страны Омар Альгабра, сообщил 17 марта телеканал Global news.

По словам чиновников, иранский отчёт не содержит главного ответа на вопрос о том, что же на самом деле произошло в небе над Тегераном.

«Отчёт кажется неполным и не содержит неопровержимых фактов или доказательств», — уверены министры.

Они также отметили, что Иран не дал чётких ответов, почему не были приняты меры для предотвращения трагедии, почему не было закрыто воздушное пространство.

Напомним, 17 марта Иран опубликовал финальный отчёт о расследовании авиакатастрофы, случившейся 8 января 2020 года. Причиной случившегося названа ошибка оператора ПВО, который принял лайнер за «вражескую цель».

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