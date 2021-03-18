Ульяновск, , 09:54 — REGNUM В Ульяновской области дорога Ульяновск — Димитровград — Самара, которая ранее была передана из региональной собственности в федеральную, стала частью трассы Р-241. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Трасса Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск (подъезд к городу Самара) в границах Ульяновской области увеличилась на 117 км и достигла около 163 км. Это связано с привязкой к ней дороги Ульяновск — Димитровград — Самара.

В ведомстве отмечают, что это решение приняло Федеральное дорожное агентство, закрепив участок за ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» на праве оперативного управления.

Напомним, в этом году на данном участке трассы планируется обновить 20 км дорожного полотна.

Как сообщало ИА REGNUM, акт о приёме автомобильной дороги Ульяновск — Димитровград — Самара, которая находилась в собственности Ульяновской области, был подписан с Росавтодором в 2019 году. Ульяновский губернатор Сергей Морозов тогда отмечал, что это позволит открыть «новые перспективы для формирования эффективной транзитной транспортной сети Ульяновской области и соседних регионов».

Ранее ульяновские власти заявляли, что планируется передать на федеральный уровень ещё пять дорог протяженностью 192,9 км.

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