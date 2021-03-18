Джакарта, , 09:53 — REGNUM Компания PT Saputra Global Harvest из Индонезии и компания MAAIC & MAAH из Нигерии подписали соглашение о плане производства удобрений, сообщает Antara.

«Министерство торговли очень приветствует это подписание. Мы надеемся, что в будущем представители будут продолжать сопровождать и развивать существующее сотрудничество», — заявили в отделе развития экспорта.

Кроме того, компания из Нигерии приобретет удобрения на сумму 40 тысяч долларов США.

Производство удобрений с использованием угля приведет к более конкурентоспособной цене на удобрения в Нигерии. Потребность Нигерии в удобрениях составляет 1,8 млн тонн в год на три млн гектаров сельскохозяйственных земель.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство планирования национального развития Индонезии прогнозирует экономический рост в 2021 году в диапазоне от 4,2 до 4,8%.

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