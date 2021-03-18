Маркс, Саратовская область, , 09:54 — REGNUM В городе Марксе в 2021 году планируется завершить строительство культурно-зрелищного комплекса, который возводится для детской цирковой студии «Арт-Алле». Ожидается, что учреждение станет центром притяжения молодежи, местом проведения культурных и цирковых мероприятий.

Строительство объекта ведется с 2004 года, но из-за отсутствия финансирования приостанавливалось. В 2020 году объект вошел в госпрограмму «Культура Саратовской области» и строительные работы были возобновлены. В настоящее время ведется кирпичная кладка на уровне 3-го этажа здания. Общая площадь комплекса составит 5 тыс. кв. метров. Здесь разместят несколько залов — спортивный, репетиционный, хореографический. Зрительный зал рассчитан на более 300 мест, в том числе для маломобильных групп, а также методические кабинеты, гримерные комнаты.

Детская цирковая студия «Арт-Алле» была создана в Марксе в 1994 году. За все время в студии было более 1,5 тыс. воспитанников. Профессионалами циркового искусства, артистами цирка стали 95 человек. В настоящее время коллектив насчитывает около 50 участников, от 5 до 25 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области из-за сложной эпидемической обстановки еще в марте 2020 года областные театры, филармонии, дома культуры и цирки приостановили свою деятельность. С 14 января 2021 года при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора они смогли возобновить свою деятельность.

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