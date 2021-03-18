18 марта 2021 | Время чтения 3 мин

Наталья Стрельцова, , 13:11 — REGNUM Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля в центральном здании открыл новый музейный отдел, посвященный историям и судьбам российских писателей. Фоторепортаж ИА REGNUM с вернисажа.

«Улица Мандельштама: Осип и Надежда» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Улица Мандельштама: Осип и Надежда». Коридор, ведущий в комнаты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM «Улица Мандельштама: Осип и Надежда». Коридор Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Варвара Викторовна Шкловская-Корди на выставке «Улица Мандельштама: Осип и Надежда». Комната Осипа Эмильевича Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Комната Осипа Эмильевича Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспозиция «Улица Мандельштама: Осип и Надежда» открылась для посетителей 16 марта. Она состоит из трёх частей: комнаты Осипа Эмильевича, комнаты Надежды Яковлевны и коридора. Выставка приурочена к 130-летнему юбилею русского поэта.

«Экспозиция Музея истории литературы XX века построена на контрасте скудости материального быта и богатства творческих проявлений Осипа и Надежды Мандельштамов, чьи судьбы представлены в неразрывном прижизненном и посмертном единстве».

В отделе музея на Зубовском бульваре представлены истории писателей и поэтов прошлого столетия со всеми парадоксами и противоречиями.

Планы музея Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Планы музея Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мы хотим, чтобы музей был таким же динамичным, как история литературы ХХ века», — сказал на вернисаже директор ГМИРЛИ имени В. И. Даля Дмитрий Петрович Бак.

Посетители в музее Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Открытие выставки посетила Варвара Викторовна Шкловская-Корди, дочь знаменитого писателя и критик Шкловского. Варваре Викторовне сейчас 94 года, она дружила с Надеждой Яковлевной Мандельштам.

На экспозиции представлены предметы интерьера, книги, документы, фотографии и архивные аудиозаписи голоса Мандельштама, некоторые из них восстановлены и обнародованы впервые. В связи с тем, что вещей, связанных с поэтом, осталось мало, то экспозиция дополнена мультимедийными проектами. В планах выставки тематические экскурсии, лекции, книжные презентации и кинопоказы.

В центральном здании работают еще несколько экспозиций. В этом же здании открыта постоянная экспозиция «Чеховская Москва», посвященная писателю Антону Павловичу Чехову. Экспозиция основана на воспоминаниях младшего брата — Михаила Чехова.

Выставка «Чеховская Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Межмузейный выставочный проект «Чехов, Бунин, Куприн. Судьбы скрещения» открыт осенью 2020 года сразу к трем юбилейным датам: 150-летию со дня рождения И. А. Бунина и А. И. Куприна и 160-летию со дня рождения А. П. Чехова. В проекте показаны точки соприкосновения трех судеб и их параллельное течение во времени. Выставка продлится до 4 апреля 2021 года.

Новый взгляд на творчество легендарного поэта показан в межмузейном выставочном проекте «Есенин. «Живите так, как вас ведет звезда…». Выставка, посвященная 125-летию со дня рождения писателя, рассказывает о ключевых событиях в его жизни.

Выставочный проект «Есенин. «Живите так, как вас ведет звезда…» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставочный проект «Есенин. «Живите так, как вас ведет звезда…» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«На мировой карте звездного неба сияет малая планета 2576, носящая имя Сергея Есенина (Yesenin). В поясе астероидов Солнечной системы существует множество малых планет, названных именами классиков русской литературы, среди них — поэты Серебряного века: Ахматова, Гумилев, Пастернак, Цветаева, Бальмонт, Блок, Маяковский и другие», — сообщают организаторы выставки. Экспозиция дополнена мультимедийной проекцией «Звездная карта литературы», которая рассказывает об идее выставочной композиции. Выставка продлится до 28 марта 2021 года.