Нур-Султан, , 09:51 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана не проявляет интерес к поставкам вакцины AstraZeneca. Об этом заявил заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Нурлыбек Асылбеков на брифинге.

Он отметил, что Казахстан начинал переговоры о поставках указанной вакцины. «С учетом того, что некоторые страны приостанавливают вакцинацию, мы в этом вопросе не слишком активно проявляем (интерес — ИА REGNUM)», — сказал Асылбеков.

По его словам, Казахстан ведет переговоры о поставках других вакцин, в том числе Pfizer, Moderna, Sinovac, Johnson & Johnson.

Ранее использование вакцины AstraZeneca приостановили Германия, Франция, Италия, Испания, Латвия, Литва, Кипр и другие страны.

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