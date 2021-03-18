Москва, , 09:50 — REGNUM Компаний «Сухой» и «МиГ» уже в 2021 году лишаться статуса отдельных юридических лиц. Решение руководства «Ростеха», принятого по итогам совещания с руководством Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), предприятия планируется объединить в Корпоративный центр самолетостроения, который будет базироваться в Москве. Об этом 18 марта сообщает РБК со ссылкой на источник в авиапромышленности.

Отмечается, что эту информацию подтвердили в пресс-службе госкорпорации «Ростех». Известно, что в подчинение Корпоративного центра самолётостроения перейдут и компании «Туполев», «Ильюшин» и «Иркут».

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Кроме того, госкорпорация также намерена создать Единый инженерно-конструкторский центр ОАК, которое в перспективе объединит в себе все авиационно-конструкторские бюро. Издание отмечает, что глава «Ростеха» Сергей Чемезов планирует войти в совет директоров ОАК для контроля преобразований.

Планируется, что в рамках объединения компаний будут произведены сокращения управляющего персонала, численность которого на сегодня в штате ОАК составляет почти 5 тыс. позиций. Штат управленцев доведут до уровня обычной управляющей холдинговой компании — «где-то около 500 человек». При этом конструкторский блок кадровая оптимизация не затронет.

Отмечается, что реформа будет реализована поэтапно, в течение нескольких лет.

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