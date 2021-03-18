Купертино, США, , 09:56 — REGNUM Американская корпорация Apple намерена обновить линейку планшетов iPad Pro. Новую модель представят в апреле, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Планшет получит улучшенные процессор и камеру. По мощности процессор не будет уступать модели M1, представленной в ноябре.

Новинка будет похожа на нынешние iPad Pro, так, экран будет иметь те же размеры — 11×12,9 дюймов. Для крупной версии планшета предусмотрен экран с технологией mini-LED.

Ожидается, что устройство оснастят разъёмом Thunderbolt. В таком случае к планшету можно будет подключать дополнительные мониторы, внешние жёсткие диски и другие устройства.

В Apple эти сведения не прокомментировали.