Брянск, , 10:25 — REGNUM Тело 58-летней женщины с повреждениями обнаружено возле дома №116 по ул. XX Съезда КПСС в Бежицком районе Брянска. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

На пенсионерку днём 17 марта напала случайная прохожая. На месте происшествия обнаружено предполагаемое орудие убийства. По подозрению в совершении преступления задержана 31-летняя жительница областного центра.

По данным издания Life.ru, нападавшая страдает шизофренией, он сама позвонила в полицию и оставалась на месте до приезда спецслужб.