Берлин, , 09:52 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen представит в Европе новый кроссовер Nivus во второй половине 2021 года. Об этом сообщил глава Volkswagen Ральф Брандштаттер на ежегодной пресс-конференции компании журналистам.

«Во второй половине нынешнего года мы выпустим новую спортивную модель CUV (Crossover Utility Vehicle) для Европы», — сказал Брандштаттер.

По своей сути Nivus является купеобразной версией кроссовера T-Cross. Главным конкурентом новинки в Европе станет Toyota C-HR.

Nivus будет собираться на платформе MQB A0 — это самая маленькая модульная платформа немецкого автопроизводителя. На ней же будет построен компактный кроссовер T-Cross и новое поколение Polo.

Длина модели равна 4266 мм, её высота примерно на 10 мм ниже, чем у T-Cross.

Ранее компания Volkswagen представила в России свой самый компактный и бюджетный кроссовер — модель Taos. Автомобиль получил атмосферный мотор на 1,6 л производительностью 110 л. с.

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