Тандынский район, Тува, , 09:48 — REGNUM В Туве правоохранители продолжают поиски без вести пропавшего 16-летнего школьника из села Бай-Хаак. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, в поисках задействованы также волонтёры, спасатели, а также сотрудники Следственного комитета России.

С заявлением об исчезновении сына 51-летняя местная жительница обратилась в полицию вечером 13 марта. По её словам, подросток утром ушёл в школу и не вернулся. Поисковые работы были начаты в тот же день. Выяснилось, что в учебном заведении его не видели.

«Поисковыми группами прочесан близлежащий лестной массив и проведен подворный обход в селах Бай-Хаак, Сосновка, Дурген, Балгазын, проверены общежития техникумов района, опрошены друзья и знакомые семьи», — отметили в ведомстве.

В школе пропавшего охарактеризовали, как спокойного ученика, не участвовавшего в конфликтах. На учёте в подразделении по делам несовершеннолетних он также не состоит, ранее из дома не уходил.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне к расследованию обстоятельств происшествия присоединились криминалисты из Главного управления Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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