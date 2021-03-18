пос. Шерлова Гора, , 09:48 — REGNUM В забайкальском посёлке Шерлова Гора подтвердили достоверность жалоб местных жителей о том, что в муниципалитете не работают дворники, а бюджетные средства расходуются неэффективно. Как сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на слова заместителя министра финансов по межбюджетным отношениям с муниципальными образованиями Анны Голышевой, это грозит тем, что довольно важные статьи расходов могут остаться без финансирования.

«Например, содержание в надлежащем состоянии общественных территорий посёлка. К этому относятся, в том числе, уборка и вывоз твердых бытовых отходов, мероприятия по благоустройству. Мы рекомендовали городскому поселению обеспечить финансирование указанных мероприятий из местного бюджета. Проверка показала, что средства на эти цели у поселения есть», — пояснила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, проверка была инициирована после рабочего визита заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрея Гурулева в Борзинский район.

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