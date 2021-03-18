Москва, , 09:48 — REGNUM После первоначальных попыток отскока, которые оказались безуспешными, нефть 17 марта возобновила нисходящую коррекцию и в моменте даже нарушила целостность уровня $67 за баррель, передвинув недельные минимумы, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«К концу дня Brent сократила потери, но медвежий уклон, который никуда не исчез, сохраняется и на утренней сессии 18 марта, хотя пока фьючерсы удерживаются над восходящей 20-дневной скользящей средней.

После того как API днем ранее рапортовал о падении запасов сырой нефти в США на 1 млн баррелей на прошлой неделе, официальный отчет минэнерго 17 марта показал, что запасы увеличились на 2,4 млн баррелей, причем превысили отметку в 500 млн баррелей впервые с начала декабря 2020 года.

Неожиданный рост показателя застал трейдеров врасплох, причем настолько, что рынок не показал позитивной реакции на голубиное заседание Федрезерва, которое вдохновило мировые акции на рост, одновременно надавив на защитный доллар.

Регулятор успокоил участников рынка, которые опасались сигналов о преждевременном повышении ставок. При этом Центробанк повысил экономические прогнозы, сославшись на стимулы и отступление коронавирусного кризиса.

В краткосрочной перспективе Brent может продолжить откат от максимумов начала 2020 года, тогда как на более широком горизонте ожидается умеренный подъем на оптимизме вокруг вакцинации и дальнейшего восстановления глобальной экономики, а вместе с ней и спроса», — считает эксперт.

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