Москва, , 09:48 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поддержке бизнеса, планирующего строить на Алтае трёхзвёздочные гостиницы. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба правительства России.

Поручение сделано по итогам поездки главы правительства в Горный Алтай, отметили в пресс-службе. До 30 апреля Минэкономразвития, Минфину и Ростуризму необходимо проработать соответствующие предложения. Указано, что поддержка в виде льготного кредитования будет предоставлена малым и средним компаниям. Срок выдачи средств не должен превышать десяти лет.

«Решение должно быть предусмотрено в рамках индивидуальной программы развития региона», — уточнили в пресс-службе.