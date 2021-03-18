Самара, , 09:46 — REGNUM Доследственная проверка по факту обрушения стены жилого дома организована в Самаре. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что стена двухэтажного дома в Ленинском районе рухнула рано утром 18 марта. Жертв удалось избежать.

Отмечается, что в связи с этим сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что дом, в котором обрушилась стена, был возведен в начале XX века.

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