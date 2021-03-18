Москва, , 09:44 — REGNUM Эксперты, журналисты и дипломаты США не могут объяснить высказывания американского президента Джо Байдена, которые он сделал в интервью телеканалу АВС. Об этом 18 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«У американских коллег вызывает озабоченность. Мы говорим про общественность, журналистов, дипломатов, политиков, политологов. На сегодняшний день что у них происходит, отсутствие возможности это прокомментировать. <…> Даже на простой вопрос: «Скажите, пожалуйста, а что это было?» они не могут дать ответ», — сказала она.

Также Захарова рассказала, что журналисты из США обращались в российский МИД с просьбами объяснить произошедшее.

«Они адресовали один и тот же вопрос: помогите нам (понять, что происходит — ред.). Ну как это? Поэтому я считаю, что это американская машина должна включиться и, в общем-то, ответить на базовые вопросы: что у них там происходит?», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что планы Лондона по увеличению своего ядерного потенциала говорят о том, что проблема имперских амбиций Британии все еще актуальна, однако для последних нет базиса.