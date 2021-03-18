Москва, , 09:39 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение проработать вопрос о пограничном режиме в районе горы Белуха. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба правительства России.

Отмечается, что поручение дано после поездки главы правительства в Горный Алтай по просьбе жителей. До 26 мая Ростуризм, Минтранс, Минэкономразвития, а также МИД и ФСБ должны проработать с Казахстаном вопрос о пограничном режиме возле Белухи.

«Сейчас из-за ряда ограничений рекреационный потенциал этой уникальной территории не удаётся реализовать в полной мере», — уточнили в пресс-службе.