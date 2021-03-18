Колпино, Санкт-Петербург, , 09:42 — REGNUM Врач из Колпино Светлана Коршун не смогла добиться восстановления на работе в детской городской больниц №22, откуда была уволена после длительного отпуска в Турции во время пандемии коронавируса. Кроме того суд заподозрил медика в подделке документов. Об этом 18 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

В сентябре 2020 года Коршун взяла почти на месяц отпуск и улетела отдыхать в Турцию. Однако 11 октября, как рассказала врач в суде, вернуться на работу она не смогла из-за того, что чартерный рейс был отменен по причине ухудшения эпидемиологической обстановки. На следующий день она об этом предупредила руководство и попросила предоставить ей отпуск за свой счет.

В итоге вернуться на родину женщина смогла лишь 21 октября, на следующий день сдав тест на коронавирус и двое суток дожидаясь ответа, лишь 23 октября вернулась на рабочее место.

Однако 6 ноября Светлану уволили по пп. а п.6 ч.1 ст.81 ТК РФ (прогул без уважительной причины). После чего врач подала иск в суд с требованием восстановить ее на работе, а также взыскать заработную плату за период вынужденного прогула, моральный вред в размере 50 тыс. рублей.

Рассмотрев обращение врача суд отказал женщине в удовлетворении исковых требований. Кроме того суд выяснил, что некоторые доказательства, представленные истцом, были сфальсифицированы.

«Справка об отмене рейса, которого не было, в принципе, — уточнили в ОПС. — По факту подделки документов проводится доследственная проверка».

Кроме того, как выяснил суд, истец, улетая в отпуск, билетов на обратную дорогу не приобрела.

«Суд указал, что возвращение в Россию в период пандемии необходимо было предусмотреть заранее», — подытожили в пресс-службе.