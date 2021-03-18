Екатеринбург, , 09:37 — REGNUM Ленинский райсуд Екатеринбурга огласил приговор гражданину, обвинявшемуся в убийстве руководителя салона красоты. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Суд выяснил, что в апреле 2020 года местный житель задушил свою знакомую на почве неприязни, вызванной ревностью. Это произошло прямо в помещении парикмахерской на ул. Академика Бардина. Помочь женщине никто не смог.

Затем гражданин похитил мобильный телефон погибшей стоимостью 18 тыс. рублей и 5 тыс. рублей и сбежал. На судебном заседании он признался в убийстве, но отрицал причастность к совершению кражи, заявив, что после выхода из парикмахерской выбросил деньги и телефон. Суд назначил ему девять лет в колонии строгого режима и оштрафовал на 20 тыс. рублей. Также с него взыскана компенсация морального вреда родственникам убитой в размере 1,6 млн рублей.