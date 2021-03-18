Чита, , 09:37 — REGNUM В посёлке Песчанка (Чита, Забайкальский край) скоро начнёт принимать детей новый детский сад-ясли на 36 мест. Как сообщает пресс-служба правительства региона, проект был осуществлен на средства нацпроекта «Демография», путёвки уже розданы родителям.

По словам председателя комитета градостроительной политики администрации города Читы Александра Зудилова, данное учреждение будет востребовано потому, что в нём будут находиться дети не только с Песчанки, но и с соседних микрорайонов.

«На сегодняшний день мы значительно закрыли потребность в яслях в этом районе», — пояснил чиновник.

По его словам, здание детского сада оборудовано комнатой видеонаблюдения, где будет сидеть охрана, большой зал, который будет функционировать как спортивный и актовый залы, он может трансформироваться благодаря выдвижной стенке в более большое помещение.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что запланированные на 2020 год в Забайкалье мероприятия в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» практически завершены, власти региона сообщили в январе 2021 года.

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