Москва, , 09:37 — REGNUM В Москве площадка «Руднево», которая строится в районе Косино-Ухтомский, включена в федеральный реестр индустриальных (промышленных) парков, сообщается на портале мэра столицы.

Промплощадка «Руднево» — второй индустриальный парк на территории Москвы, аккредитованным Минпромторгом РФ. Первый такой статус получил парк «Нижние Котлы» в 2018 году.

В начале 2022 года в индустриальном парке «Руднево» заработают высокотехнологичные производства. Это позволит создать более 3 тыс. новых рабочих мест и привлечь до 5 млрд руб. инвестиций.

Как сообщало, в Москве инвесторы вложат около 100 млрд долларов в развитие промышленных зон.

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