Вашингтон, , 09:46 — REGNUM Запрос прокуратуры Турции на роспуск прокурдской Партии демократии народов (ПДН) наносит урон турецкой демократии. Анкаре следует уважать свободу выражения мнений, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Ранее турецкая прокуратура направила в конституционный суд запрос на роспуск ПДН. Ведмство указало, что заявления и действия членов партии «были направлены на раскол между государством и народом», сообщает агентство Anadolu.

В распространённом заявлении Прайса говорится, что решение, направленное на роспуск ПДН, грозит неоправданным подрывом воли турецких избирателей, подрывом демократии и потерей миллионами граждан Турции избранных представителей.

Пресс-секретарь Госдепа США призвал правительство Турции уважать свободу выражения мнений в соответствии с конституционными и международными обязательствами Анкары.

В 2017 году власти Турции обвинили сопредседателей ПДН Селахаттина Демирташа и Фигены Юксекдаг в террористической деятельности и пропаганде терроризма. В Анкаре полагают, что партия может действовать как политическое крыло Рабочей партии Курдистана, которая считается в стране террористической организацией. Демирташ с тех пор находится под арестом.

По итогам выборов в 2018 году ПДН набрала 11,7% голосов и получила 67 мест в парламенте. Это третий по величине результат.